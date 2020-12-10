Башкирия получила рассрочку по кредиту на 7 млрд рублей

Башкортостан получил от федерального центра рассрочку по кредиту на 7 миллиардов рублей до 2029 года. На ближайшем пленарном заседании депутаты Госсобрания намерены рассмотреть проект закона о дополнительном соглашении между министерствами финансов России и республики.
С 2014 по 2017 года региону были выданы крупные займы для покрытия дефицита. Деньги помогли решить вопросы, однако впоследствии образовался крупный долг перед федеральным бюджетом. По принимаемому документу предусмотрены новые сроки погашения задолженности.