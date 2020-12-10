Башкирия получила рассрочку по кредиту на 7 млрд рублей

Башкортостан получил от федерального центра рассрочку по кредиту на 7 миллиардов рублей до 2029 года. На ближайшем пленарном заседании депутаты Госсобрания намерены рассмотреть проект закона о дополнительном соглашении между министерствами финансов России и республики.

С 2014 по 2017 года региону были выданы крупные займы для покрытия дефицита. Деньги помогли решить вопросы, однако впоследствии образовался крупный долг перед федеральным бюджетом. По принимаемому документу предусмотрены новые сроки погашения задолженности.

На данный момент сумма долга около 7 млрд рублей. В нынешней непростой ситуации выплата кредитов является сложной нагрузкой для бюджетов. Однако федеральный центр пошел навстречу и задолженность реструктуризирована. Срок продлен до 2029 года.

Рустам Ишмухаметов, заместитель председателя Государственного собрания Республики Башкортостан