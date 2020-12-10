Башкирия получила рассрочку по кредиту на 7 млрд рублей

Башкортостан получил от федерального центра рассрочку по кредиту на 7 миллиардов рублей до 2029 года. На ближайшем пленарном заседании депутаты Госсобрания намерены рассмотреть проект закона о дополнительном соглашении между министерствами финансов России и республики.