В Уфе иномарка врезалась в погрузчик: есть пострадавшие

Накануне, 9 декабря, в Уфе произошла массовая авария. Инцидент зафиксирован на улице Кировоградской. Как сообщает ГИБДД Башкирии, в ДТП есть пострадавшие.

Известно, что 27-летний парень за рулём «Хёндай Акцент» въехал в экскаватор-погрузчик. После этого машину отбросило на попутный автомобиль «Рено Флюенс». Помощь врачей потребовалась водителю «Хёндай» и его 22-летнему пассажиру.

По сообщениям ведомства, за последние сутки зарегистрировано 7 автомобильных аварий. В ДТП пострадали 9 человек.