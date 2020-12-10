В Башкирии наградили начинающих поэтов и писателей

Конкурс «Проба пера» проводился впервые, поступило более 300 заявок на участие не только из Башкортостана, но и соседних регионов. В каждой возрастной категории определился свой победитель.

Ограничений никаких к участникам не было, кроме того, чтобы они не занимались профессиональной писательской деятельностью. Свои силы попробовала даже 94-летняя жительница Мечетлинского района. Победители получили сертификаты в книжные магазины. Большое количество работ пришло в номинации «Поэзия» как на русском, так и на башкирском языках.