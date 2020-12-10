Главный прокурор Башкирии сообщил, какая сфера является самой коррумпированной

Владимир Ведерников, главный прокурор Башкирии, рассказал, кто в республике является самым коррумпированным. Оказалось, чаще всего по делам о взяточничестве проходят сотрудники правоохранительных органов.

Об этом Владимир Ведерников рассказал в интервью «Российской газете». По его словам, в 2020 году выявили 1054 преступления, связанных с коррупцией. При этом взятки берутся не только деньгами, но и топливом, мебелью, продуктами, алкоголем и канцелярией. Так, начальник ГИБДД Благоварского района получил в качестве взятки офисное кресло, 10 пачек бумаги, конфеты и кофе.