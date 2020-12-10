Радий Хабиров рассказал о ситуации с коронавирусом в Башкирии

Радий Хабиров охарактеризовал ситуацию с коронавирусом в регионе как стабильную. Создан достаточный коечный фонд. Завершено строительство новой инфекционной больницы в Стерлитамаке. Появилось дополнительно 350 коек. В республике началась вакцинация, получено 1200 доз. До нового года ожидается еще одна партия. Создание Ситуационного антиковидного центра решает информационный вопрос.

Меньше чем за месяц поступило 18 тысяч звонков от жителей. Проводится необходимая консультация, оказывается помощь специалистов. 

Мы начали реализовывать поручения президента. Это бесплатные лекарства для тех, кто проходит амбулаторное лечение. Уже несколько тысяч человек получают, что тоже очень серьезно помогает нам проводить все необходимые меры по борьбе с коронавирусом. Довольно стабильная ситуация, она непростая, но мы характеризуем ее как стабильную.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан