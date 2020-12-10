Радий Хабиров рассказал о ситуации с коронавирусом в Башкирии

Мы начали реализовывать поручения президента. Это бесплатные лекарства для тех, кто проходит амбулаторное лечение. Уже несколько тысяч человек получают, что тоже очень серьезно помогает нам проводить все необходимые меры по борьбе с коронавирусом. Довольно стабильная ситуация, она непростая, но мы характеризуем ее как стабильную.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан