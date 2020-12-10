Радий Хабиров рассказал о ситуации с коронавирусом в Башкирии

Радий Хабиров охарактеризовал ситуацию с коронавирусом в регионе как стабильную. Создан достаточный коечный фонд. Завершено строительство новой инфекционной больницы в Стерлитамаке. Появилось дополнительно 350 коек. В республике началась вакцинация, получено 1200 доз. До нового года ожидается еще одна партия. Создание Ситуационного антиковидного центра решает информационный вопрос.
Меньше чем за месяц поступило 18 тысяч звонков от жителей. Проводится необходимая консультация, оказывается помощь специалистов.