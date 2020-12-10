В Уфе состоялся финал проекта «7 егет»

В Уфе состоялся финал проекта телеканала БСТ «7 егет». Это реалити-шоу о том, как семеро мужчин испытывают себя на прочность в самых необычных условиях.

Герои за две недели освоили 13 видов народных ремёсел, среди которых плетение кнута и изготовление музыкальных инструментов. Зрителей ждет шоу-программа с участием героев проекта и звезд эстрады. Победителю достанется главный приз – конь башкирской породы.

Имя победителя станет известно на «Балу джигитов», который пройдет в эфире БСТ в новогоднюю ночь. На официальной странице канала запущено онлайн-голосование, где каждый телезритель может отдать свой голос за понравившегося участника.