В Башкирии два человека погибли в ночных пожарах

В Башкирии вновь зарегистрированы смертельные пожары. Возгорание зафиксировано сегодня, 10 декабря, ночью. Пресс-служба МЧС по РБ сообщает о двух погибших.

Первый смертельный пожар зафиксирован в деревне Новоминзитарово Благовещенского района. Огнём охватило бревенчатый дом по лице Лесной. В сгоревшей постройке было найдено тело 67-летнего хозяина дома.

Ещё один смертельных пожар произошёл в Уфе в Дёмском районе. В переулке Первоминский огнём так же охватило бревенчатый дом. После тушения пожара было найдено тело 42-летнего мужчины.