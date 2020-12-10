В Уфе подросток украл родительскую машину, а ночью попал в ДТП

30 ноября около 2 часов ночи на улице Глинки в ходе патрулирования сотрудниками ДПС была замечена подозрительная машина. Неизвестный водитель проигнорировал просьбу инспекторов остановиться, но через несколько метров попал в аварию.
Как сообщает пресс-служба МВД по РБ, водитель попытался скрыться от правоохранителей, но при въезде во двор по улице Ферина врезался в железные стойки. Нерадивый водитель поспешил покинуть машину и сбежал.
Вскоре личность владельца автомобиля была установлена. Оказалось, 17-летний парень взял ключи от родительской машины, чтобы прогреть автомобиль, но после просто уехал в неизвестном направлении.
Молодой человек был привлечён к административной ответственности за управление автомобилем без водительских прав, за нарушение правил маневрирования и за оставление места дорожной аварии. Маму подростка также привлекли к административной ответственности за передачу управления автомашиной.