В Уфе подросток украл родительскую машину, а ночью попал в ДТП

30 ноября около 2 часов ночи на улице Глинки в ходе патрулирования сотрудниками ДПС была замечена подозрительная машина. Неизвестный водитель проигнорировал просьбу инспекторов остановиться, но через несколько метров попал в аварию.

Как сообщает пресс-служба МВД по РБ, водитель попытался скрыться от правоохранителей, но при въезде во двор по улице Ферина врезался в железные стойки. Нерадивый водитель поспешил покинуть машину и сбежал.

Вскоре личность владельца автомобиля была установлена. Оказалось, 17-летний парень взял ключи от родительской машины, чтобы прогреть автомобиль, но после просто уехал в неизвестном направлении.