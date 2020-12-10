За сутки в Башкирии коронавирусом заболело рекордное количество человек

В Башкирии за минувшие сутки 150 человек заразились коронавирусом, сообщает оперативный штаб. Данный показатель является абсолютным рекордом за весь период эпидемии в регионе.
Всего в республике диагноз "covid-19" был поставлен 15 170 пациентам. К слову, 12 807 из них уже побороли болезнь. Только за прошедшие 24 часа с выздоровлением было выписано 105 человек.
К сожалению, показатель смертности так же вырос. Коронавирус унес жизнь еще одного жителя Башкирии. За все время пандемии 95 человек стали жертвами covid-19.