Сотрудники ГИБДД Башкирии устроили погоню за пьяным водителем автобуса

Накануне, 9 декабря, в Баймаке сотрудники ДПС вычислили пьяного водителя. Они остановили мужчину за рулём Mercedes Sprinter, который выполняет рейс по городскому маршруту №6.

Сначала инспекторы просто решили проверить документы водителя, но вскоре почувствовали резкий запах алкоголя. Оказалось, 41-летний мужчина выпил полтора литра пива в перерыве, а потом решил продолжить маршрут.

К счастью, пассажиров в салоне автобуса не было. Водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением прав на срок от полутора до двух лет.