Уфимка пытается забаррикадировать дом в центре города шестиметровым забором

Жительница Уфы настаивает на том, чтобы жилой дом в центре города был забаррикадирован шестиметровым забором. Так женщина пытается «спрятаться» от шума машин, ведь её дом находится на углу улиц Комарова и Первомайской.

Стоит отметить, что уфимка уже добивалась через суд возведения трёхметрового забора со звуконепроницаемыми панелями. Однако этого женщине показалось мало – в квартире, по её словам, всё равно было шумно. При этом из бюджета на установку жестяной ограды было выделено 2 млн рублей.

Эта же уфимка добилась того, чтобы в музее Победы перестали включать музыку. Так культурный центр пытался привлечь посетителей и отдыхающих в парке. Об этом рассказала соседка возмущенной женщины по улице.

Но она добилась того, что бы музей Победы не ставил музычку, которая была рассчитана на привлечение посетителей парка, чтобы те, не просто погуляли, но ещё и на экспозицию заглянули. Всем надо как-то зарабатывать! Музыки теперь нет... Елена Вавилова, соседка

Оказывается, женщина, которая добивается установки забора, часто возмущается, бывает недовольна городским пространством. По словам очевидцев, у уфимки нет семьи, и она всячески пытается отгородиться от людей.

Забор на углу улиц мешает как пешеходам, так и водителям, а ещё совсем не вписывается в окружающее пространство. Поэтому соседи беспокойной женщины просят привлечь внимание к такой неординарной проблеме.