Уфимка пытается забаррикадировать дом в центре города шестиметровым забором

Жительница Уфы настаивает на том, чтобы жилой дом в центре города был забаррикадирован шестиметровым забором. Так женщина пытается «спрятаться» от шума машин, ведь её дом находится на углу улиц Комарова и Первомайской.
Стоит отметить, что уфимка уже добивалась через суд возведения трёхметрового забора со звуконепроницаемыми панелями. Однако этого женщине показалось мало – в квартире, по её словам, всё равно было шумно. При этом из бюджета на установку жестяной ограды было выделено 2 млн рублей.
Эта же уфимка добилась того, чтобы в музее Победы перестали включать музыку. Так культурный центр пытался привлечь посетителей и отдыхающих в парке. Об этом рассказала соседка возмущенной женщины по улице.
Оказывается, женщина, которая добивается установки забора, часто возмущается, бывает недовольна городским пространством. По словам очевидцев, у уфимки нет семьи, и она всячески пытается отгородиться от людей.
Забор на углу улиц мешает как пешеходам, так и водителям, а ещё совсем не вписывается в окружающее пространство. Поэтому соседи беспокойной женщины просят привлечь внимание к такой неординарной проблеме.
Фото: Елена Вавилова.