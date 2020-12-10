В Башкирии на развитие двух геопарков выделят почти 1 млрд рублей

Важная победа. Геопарк «Янган-Тау» в Салаватском районе вошёл в Глобальную сеть геопарков ЮНЕСКО. Новый статус он получил первым в стране и на постоветском пространстве.
Глава Башкортостана отметил, что теперь необходимо развивать инфраструктуру, заниматься благоустройством и информационным продвижением, создавать качественный сервис, чтобы геопарки республики стали точками притяжения тысяч туристов.
Радий Хабиров поручил Минэкономразвития подготовить детальную дорожную карту. Уже определили три приоритетных объекта капитального строительства, возведение которых должны завершить в 2022 году. Это музей геологии «Золотой гвоздь», этнографический комплекс «Караван-сарай» и музейный парк имени Салавата Юлаева.
В планах – включить в список ЮНЕСКО и геопарк «Торатау». В общей сложности затраты на создание инфраструктуры двух геопарков составят около 920 млн рублей.