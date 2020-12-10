В Уфе обсудили создание Евразийского НОЦ

УГАТУ в рамках НОЦ нацелен на создание электрического самолета и реализацию проектов с гиперзвуком и радиофотоникой, которая придёт на замену полупроводниковым технологиям. Представители БГМУ сообщили, что к 2030 году вуз сможет закрыть дефицит медицинских кадров в республике и при этом обеспечить экспорт башкирской медицины за счёт привлечения большего числа иностранных студентов.