В Уфе обсудили создание Евразийского НОЦ

В Уфе обсудили планы по развитию создаваемого Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня. Он объединил шесть университетов, три научных учреждения и 20 организаций реального сектора экономики республики.
Куратор проекта Александр Сидякин отметил, что к концу следующего года необходимо получить более 400 патентов на изобретения, опубликовать почти 1700 научных статей. В этом может помочь создание межвузовского кампуса в Уфе.
УГАТУ в рамках НОЦ нацелен на создание электрического самолета и реализацию проектов с гиперзвуком и радиофотоникой, которая придёт на замену полупроводниковым технологиям. Представители БГМУ сообщили, что к 2030 году вуз сможет закрыть дефицит медицинских кадров в республике и при этом обеспечить экспорт башкирской медицины за счёт привлечения большего числа иностранных студентов.
Свою поддержку предложил и Сколтех. Например, выделить квоты студентам и выпускникам башкирских вузов для повышения квалификации, направить своих профессоров в Башкортостан для обмена опытом, а также принять преподавателей высшей школы у себя. Глава республики поручил Минобрнауки республики совместно с ректорами вузов подготовить квоты для педагогических обменов со Сколтехом.