Константин Толкачев провел прием граждан

В Уфе завершается традиционная декада приема граждан в региональных общественных приёмных партии «Единая Россия». Накануне, 9 декабря, встречу с жителями республики провел спикер Госсобрания Константин Толкачев. Общение проходило как в дистанционном формате, так и очно.
Так, многодетная жительница Зианчуринского района пожаловалась, что не может получить денежную компенсацию, положенную как альтернатива земельному участку по недавнему принятому закону. Толкачев пообещал, что к следующему году постараются заложить в бюджет больше средств для решения этой проблемы.
Много вопросов было и от жителей ЖК «Миловский парк». Люди пожаловались на отсутствие светофоров, остановочного павильона, освещения на трасса, а также на некачественную питьевую воду. Константин Толкачев обещал перенаправить вопросы чиновникам на местах. Еще один из жителей попросил посодействовать в развитии открытого им спортзала. Спикер Курултая дал поручения найти инвесторов для решения вопроса.