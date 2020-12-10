Константин Толкачев провел прием граждан

Мы считаем, что такие приемы очень эффективны, потому что позволяют отвечать на конкретные вопросы граждан. С другой стороны все наши приемы мы анализируем и отправляем в Москву, чтобы сделать такие результаты мониторинга: что сегодня волнует граждан, какие есть системные решения, чтобы помочь.

Эльвира Аиткулова, заместитель председателя Государственного Собрания Республики Башкортостан