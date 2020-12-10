Константин Толкачев провел прием граждан

В Уфе завершается традиционная декада приема граждан в региональных общественных приёмных партии «Единая Россия». Накануне, 9 декабря, встречу с жителями республики провел спикер Госсобрания Константин Толкачев. Общение проходило как в дистанционном формате, так и очно.

Так, многодетная жительница Зианчуринского района пожаловалась, что не может получить денежную компенсацию, положенную как альтернатива земельному участку по недавнему принятому закону. Толкачев пообещал, что к следующему году постараются заложить в бюджет больше средств для решения этой проблемы.

Мы не волшебники. К сожалению, любой вопрос предполагает выделение материальных средств. Бюджетные деньги все у нас законом прописаны. Насколько возможно, мы будем изыскивать. Я надеюсь, что значительная часть  поставленных вопросов будет решена.

Константин Толкачев, председатель Государственного Собрания Республики Башкортостан

Мы считаем, что такие приемы очень эффективны, потому что позволяют отвечать на конкретные вопросы граждан. С другой стороны все наши приемы мы анализируем и отправляем в Москву, чтобы сделать такие результаты мониторинга: что сегодня волнует граждан, какие есть системные решения, чтобы помочь.

Эльвира Аиткулова, заместитель председателя Государственного Собрания Республики Башкортостан

Много вопросов было и от жителей ЖК «Миловский парк». Люди пожаловались на отсутствие светофоров, остановочного павильона, освещения на трасса, а также на некачественную питьевую воду. Константин Толкачев обещал перенаправить вопросы чиновникам на местах. Еще один из жителей попросил посодействовать в развитии открытого им спортзала. Спикер Курултая дал поручения найти инвесторов для решения вопроса.