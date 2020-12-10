В Башкирии от смерти в зимнем лесу спасли туристов

Спасатели Башкирии помогли туристам, которые заблудились в зимнем лесу. Молодая пара отправилась на гору Малиновую, что в Белорецком районе, но запуталась в дорожках. О спасении несчастных рассказал глава администрации Андрей Иванюта на личной странице в социальной сети.

Мужчина и женщина потерялись в зимнем лесу ещё в выходные. Родственники забили тревогу и обратились за помощью к спасателям. Сотрудники экстренных служб осмотрели местность, но пропавших не нашли. Замерзшие туристы вышли сами на звук машин.

У «потеряшек» было выявлено обморожение. Спасатели напоили пару чаем и передали медикам.