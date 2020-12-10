Житель Уфы до смерти избил отца-пенсионера

Тело 73-летнего мужчины с телесными повреждениями было найдено в собственной квартире. Вскоре сотрудники полиции встали на след убийцы. Им оказался 38-летний сын погибшего. Выяснилось, что в злополучный день между родственниками произошла ссора, во время которой мужчина избил отца ногами.

На следующее утро сын решил проверить отца, но тот уже не подавал признаков жизни. Тогда мужчина сообщил о смерти папы своей сестре. Конечно, он не рассказал родственнице о том, что применил насилие к пожилому человеку. После этого преступник скрылся с места происшествия, но вскоре был задержан полицией.