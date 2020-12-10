«Сотрудники банка» выманили у пожилой жительницы Башкирии почти 1 млн рублей

После чего звонивший соединил с другим собеседником, который представился сотрудником «госбезопасности», который предупредил пенсионерку об уголовной ответственности в случае разглашения полученной информации. На вкладе у горожанки хранилось более двух миллионов рублей, однако в банке ей выдали только половину, заверив, что оставшуюся сумму она сможет забрать на следующий день. Получив деньги, женщина пошла в ближайший торговый центр к банкоматам, а подробная инструкция голоса в телефоне позволила ей перевести практически все снятые со вклада сбережения. Завершив операции, по дороге домой ей снова несколько раз позвонили и напомнили об уголовной ответственности за разглашение информации.

пресс-служба МВД по Башкирии