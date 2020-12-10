«Сотрудники банка» выманили у пожилой жительницы Башкирии почти 1 млн рублей
77-летняя жительница Салавата пострадала от рук мошенников. Обманным путем злоумышленники выманили у нее более 900 тысяч рублей. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по Башкирии.
Пенсионерка рассказала, что ей позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Он заявил о том, что злоумышленники пытаются списать со счетов женщины крупную денежную сумму, поэтому ей необходимо немедленно снять все сбережения.
После чего звонивший соединил с другим собеседником, который представился сотрудником «госбезопасности», который предупредил пенсионерку об уголовной ответственности в случае разглашения полученной информации. На вкладе у горожанки хранилось более двух миллионов рублей, однако в банке ей выдали только половину, заверив, что оставшуюся сумму она сможет забрать на следующий день. Получив деньги, женщина пошла в ближайший торговый центр к банкоматам, а подробная инструкция голоса в телефоне позволила ей перевести практически все снятые со вклада сбережения. Завершив операции, по дороге домой ей снова несколько раз позвонили и напомнили об уголовной ответственности за разглашение информации.
пресс-служба МВД по Башкирии
Спустя сутки пенсионерка все же сообщила о случившемся дочери. Женщины обратились с заявлением в полицию. Оперативники возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество".
Надо добавить, что наглость и беспринципность аферистов не знает границ. Они продолжили звонить и во второй день, пытаясь выудить у пенсионерки оставшиеся сбережения. По понятным причинам сделать им этого не удалось.