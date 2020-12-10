В Башкирии трагически погиб 41-летний рабочий

На одном из предприятий Белорецкого района Башкирии трагически погиб 41-летний сотрудник. Гострудинспекция завершила расследование несчастного случая. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Трагедия произошла 30 октября. На территории карьера Пугачевского месторождения флюсовых известняков проводились взрывные работы. Для того, чтобы перегнать технику для нового взрыва, требовалось подключить ее к электропитанию. Для данных целей было принято решение построить внутрикарьерную ЛЭП. В ходе работ сотрудник стал подниматься на столб и упал вместе с опорой. К сожалению, он скончался на месте трагедии.

Установлено, что причиной смертельного несчастного случая стала неудовлетворительная организация производства работ: на перестройку ЛЭП, проведение работ на высоте не было наряда-допуска; опора ЛЭП не была проверена на устойчивость и прочность; отсутствовал контроль за соблюдением работниками дисциплины труда (в крови у погибшего был обнаружен этиловый спирт в количестве 0,61 промилле).

пресс-служба Гострудинспекции Башкирии

В отношении виновных лиц возбудили административные дела. Материалы расследования передали в Следком.