В Башкирии трагически погиб 41-летний рабочий

Трагедия произошла 30 октября. На территории карьера Пугачевского месторождения флюсовых известняков проводились взрывные работы. Для того, чтобы перегнать технику для нового взрыва, требовалось подключить ее к электропитанию. Для данных целей было принято решение построить внутрикарьерную ЛЭП. В ходе работ сотрудник стал подниматься на столб и упал вместе с опорой. К сожалению, он скончался на месте трагедии.