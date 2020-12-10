В Башкирии 8-летний мальчик спас свою сестренку из горящего дома

Вчера, 9 декабря, в селе Серафимовский Туймазинского района Башкирии произошел пожар в доме, в котором находились двое детей. Сообщение о ЧП поступило на пульт диспетчера пожарной службы в 15:27. Об этом рассказали в пресс-службе регионального МЧС.
На место происшествия прибыли пожарные. В момент возгорания в доме находились 6-летняя девочка и 8-летний мальчик. Еще один 13-летний ребенок был в школе.
К счастью, в результате пожара никто не пострадал. Причины пожара предстоит выяснить дознавателю МЧС.
Фото: МЧС по РБ.