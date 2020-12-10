В Башкирии 8-летний мальчик спас свою сестренку из горящего дома

Вчера, 9 декабря, в селе Серафимовский Туймазинского района Башкирии произошел пожар в доме, в котором находились двое детей. Сообщение о ЧП поступило на пульт диспетчера пожарной службы в 15:27. Об этом рассказали в пресс-службе регионального МЧС.

На место происшествия прибыли пожарные. В момент возгорания в доме находились 6-летняя девочка и 8-летний мальчик. Еще один 13-летний ребенок был в школе.

Мальчик услышал звук пожарного извещателя, сработавшего на дым в другой комнате, не растерялся, быстро взял сестренку за руку, и в считанные минуты они покинули дом, выбежав на улицу. пресс-служба МЧС по Башкирии

К счастью, в результате пожара никто не пострадал. Причины пожара предстоит выяснить дознавателю МЧС.