Под окнами жилого дома в Уфе нашли труп девушки

Выяснилось, что погибшая снимала в этом доме квартиру, в которую заехала меньше недели назад. В жилище оперативники обнаружили ее дневник, в котором она просила простить ее за такой поступок. Также стало известно, что молодой человек девушки погиб за пару недель до этого.