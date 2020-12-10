Под окнами жилого дома в Уфе нашли труп девушки

Вчера, 9 декабря, в Уфе произошла трагедия - во дворе одного из многоэтажных домов был обнаружен труп 25-летней девушки. Подробности произошедшего рассказали корреспонденты издания КП-Уфа.
Выяснилось, что погибшая снимала в этом доме квартиру, в которую заехала меньше недели назад. В жилище оперативники обнаружили ее дневник, в котором она просила простить ее за такой поступок. Также стало известно, что молодой человек девушки погиб за пару недель до этого.
Следователи изъяли с места происшествия тетрадь с записями, две связки ключей и сотовый телефон. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Фото: Соцсети.