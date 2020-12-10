Страшное ДТП в Уфе унесло жизнь водителя самосвала

Сегодня, 10 декабря, в Уфе произошло смертельное ДТП, в котором погиб водитель большегруза Shacman. На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД, медики и спасатели. Об этом сообщили в пресс-службе столичного УГЗ.