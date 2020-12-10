В преддверии Нового года житель Башкирии остался без елки

Житель Стерлитамака стал жертвой грабителя. У горожанина пропали электроинструменты, вентилятор и искусственная ель. Мужчина обратился с заявлением в полицию.

Со слов потерпевшего, преступление произошло в период с 1 по 8 декабря. Украденные вещи находились в садовом домике СНТ «Полиграфист». По предварительным данным, злоумышленник проник внутрь, отжав металлическую дверь, сообщает КП-Уфа.