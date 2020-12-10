Житель Башкирии обманул пенсионерку на крупную сумму денег

30-летний житель Салавата обманул пенсионерку на 70 тысяч рублей. Прокуратура уже утвердила обвинительное заключение. Подробности рассказали в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел в мае текущего года. Обвиняемый наугад набрал комбинацию цифр абонентского номера и дозвонился до 74-летней жительницы Хабаровского края. Злоумышленник представился пенсионерке ее знакомым и попросил оказать ему финансовую помощь. Доверчивая пенсионерка перевела мошеннику через одну из платежных систем 70 тысяч рублей.