Вопреки пандемии: в Башкирии в 2020 году втрое вырос поток туристов

Парадокс заключается в том, что туризм не сократился. Да, он существенно сократился внешне, люди перестали выезжать по понятным причинам. Но людям же надо где-то отдыхать. И поэтому здесь случилась такая парадоксальная и с одной стороны приятная вещь, что люди обратили внимание и взоры на свою родину и свои родные места. Поэтому если говорить о Республике Башкортостан, то за это лето мы приняли в три раза больше гостей, чем это было традиционно.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан