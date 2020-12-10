Вопреки пандемии: в Башкирии в 2020 году втрое вырос поток туристов

В три раза вырос поток туристов в Башкортостан в этом году, и это несмотря на коронавирусные ограничения. Республика приняла около 2 млн туристов. Об этом заявил Радий Хабиров на пленарном заседании «Туризм и индустрия гостеприимства. Новые вызовы и возможности», которое прошло в рамках Международной недели бизнеса. Также участниками стали президент Всемирной премии в области туриндустрии World Travel Awards Грэм Кук, президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Грант Бабасян и другие гости.

Парадокс – так охарактеризовал Радий Хабиров ситуацию в туристической отрасли этого года в своем выступлении на Международной неделе бизнеса. Третий день работы форума посвятили туризму. Глава Башкортостана отметил, что снижение наблюдалось внешне, но не внутренне. 

Парадокс заключается в том, что туризм не сократился. Да, он существенно сократился внешне, люди перестали выезжать по понятным причинам. Но людям же надо где-то отдыхать. И поэтому здесь случилась такая парадоксальная и с одной стороны приятная вещь, что люди обратили внимание и взоры на свою родину и свои родные места. Поэтому если говорить о Республике Башкортостан, то за это лето мы приняли в три раза больше гостей, чем это было традиционно.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Глава Башкортостана также провел заседание Попечительского совета по геопаркам республики. 920 млн рублей из бюджета необходимо вложить в развитие геопарков «Торатау» и «Янган-Тау» в 2021-2022 годах. Об этом рассказал первый вице-премьер правительства, министр экономического развития региона Рустам Муратов. Предлагается закрепить термин «резидент геопарка» для хозяйствующих субъектов, что можно будет использовать и как маркетинговый ход.  Без дополнительных преференций и обеспечения льгот сложно привлечь бизнес к реализации проектов в этой сфере, а это один из инструментов развития территорий.

На первом этапе геопаркам нужна будет господдержка, далее они выйдут на самоокупаемость. Именно такая практика имеется в большинстве геопарков мира. Перспективы по нашей оценке очень серьезные. Появление геопарков означает рост предпринимательской активности на данной территории. Турпоток может составлять от нескольких тысяч до миллиона туристов.

Рустам Муратов, первый заместитель премьер-министра правительства, министр экономического развития Республики Башкортостан

Вывод один и самый главный: наше руководство в лице Радия Фаритовича и правительства глубоко заинтересованы в развитии геотуризма в нашей республике и хорошо понимают необходимость этого.

Альфред Акбашев, директор санатория «Янган-Тау»

Участники форума говорят, что у Башкортостана большой потенциал по развитию туризма. Президент премии в области туриндустрии World Travel Awards Грэм Кук привел в пример опыт Дубая, где за 30 лет количество пятизвездочных отелей увеличилось с 2 до 100. Башкортостан может пройти этот путь за пять лет – так считает Грэм Кук.

На самом деле не требуется больших средств, чтобы развивать свой регион и повышать его узнаваемость среди иностранных туристов. Все самые лучшие и эффективные инструменты доступны для вас совершенно бесплатно. Это те же самые инфлюенсеры.

Грэм Кук, президент премии в области туриндустрии World Travel Awards

Президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Грант Бабасян призвал не только туристов в Башкортостан, но и инвесторов. По его мнению, управленческая команда Башкортостана умеет привлекать не только государственное финансирование, но и инвестиции.  

Эксперты указывают на то, что в пандемию коронавируса получил развитие экотуризм. Туристы стали чаще покупать велосипеды, увлекаться рыбалкой, пешими экскурсиями. Специалисты указывают, что у Башкортостана в этой части есть еще одно весомое преимущество – богатая история предков.