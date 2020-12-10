Вопреки пандемии: в Башкирии в 2020 году втрое вырос поток туристов

В три раза вырос поток туристов в Башкортостан в этом году, и это несмотря на коронавирусные ограничения. Республика приняла около 2 млн туристов. Об этом заявил Радий Хабиров на пленарном заседании «Туризм и индустрия гостеприимства. Новые вызовы и возможности», которое прошло в рамках Международной недели бизнеса. Также участниками стали президент Всемирной премии в области туриндустрии World Travel Awards Грэм Кук, президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Грант Бабасян и другие гости.
Парадокс – так охарактеризовал Радий Хабиров ситуацию в туристической отрасли этого года в своем выступлении на Международной неделе бизнеса. Третий день работы форума посвятили туризму. Глава Башкортостана отметил, что снижение наблюдалось внешне, но не внутренне.
Глава Башкортостана также провел заседание Попечительского совета по геопаркам республики. 920 млн рублей из бюджета необходимо вложить в развитие геопарков «Торатау» и «Янган-Тау» в 2021-2022 годах. Об этом рассказал первый вице-премьер правительства, министр экономического развития региона Рустам Муратов. Предлагается закрепить термин «резидент геопарка» для хозяйствующих субъектов, что можно будет использовать и как маркетинговый ход. Без дополнительных преференций и обеспечения льгот сложно привлечь бизнес к реализации проектов в этой сфере, а это один из инструментов развития территорий.
Участники форума говорят, что у Башкортостана большой потенциал по развитию туризма. Президент премии в области туриндустрии World Travel Awards Грэм Кук привел в пример опыт Дубая, где за 30 лет количество пятизвездочных отелей увеличилось с 2 до 100. Башкортостан может пройти этот путь за пять лет – так считает Грэм Кук.
Президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Грант Бабасян призвал не только туристов в Башкортостан, но и инвесторов. По его мнению, управленческая команда Башкортостана умеет привлекать не только государственное финансирование, но и инвестиции.
Эксперты указывают на то, что в пандемию коронавируса получил развитие экотуризм. Туристы стали чаще покупать велосипеды, увлекаться рыбалкой, пешими экскурсиями. Специалисты указывают, что у Башкортостана в этой части есть еще одно весомое преимущество – богатая история предков.