В Уфе заработал ночной центр для пациентов с подозрением на коронавирус

В Уфе пациентов с подозрением на коронавирус примут по принципу «все включено». В столице республики заработал ночной центр диагностики и лечения пациентов с подозрением на COVID-19. Он расположился на базе городской 13-й больницы. Там жители с признаками новой инфекции могут пройти полное обследование и получить направление на стационарное или амбулаторное лечение.

Целое крыло с отдельным входом теперь для тех, кто температурит, ощущает прочие симптомы острой респираторной вирусной инфекции. Амбулаторный центр оборудован и обустроен в кратчайший срок. Заболевших не просто примет врач. В случае необходимости в шаговой доступности кабинеты функциональной диагностики, ЭКГ. По назначению доктора сделают компьютерную томографию. Здесь экипировка соответствующая. Как известно, пневмония зачастую является следствием коронавирусной инфекции.

Стал ли причиной болезни ковид – материал для исследования возьмут также в амбулаторном центре. Если тесты коронавирус не подтвердят, пациента направят лечиться в общетерапевтическую сеть. Если новая инфекция присутствует – «тяжелые» пациенты отправляются в стационар, те, кто болезнь переносят легче, лечатся дома.

За сутки проходит примерно 100-120 пациентов. Пациент может прийти по самообращению напрямую к врачу, не заходя в поликлинику. Если ему очень плохо, он может вызвать скорую и приехать сразу сюда. Гузель Ермолова, заведующая отделением лучевой диагностики городской клинической больницы №13

Центр разделен на две зоны. Кроме того, в учреждения открыты отдельные входы, организована дезинфекция помещений. В «чистой зоне» вход для сотрудников, гардероб, комната приема пищи, санитарное помещение, в «грязной» – место приема и диагностики пациентов, а также зоны ожидания. Были случаи, когда на прием приходили те, кому совсем худо. Для таких оборудовали специальную кушетку. Рядом установили кислородный катетер для подачи воздуха.

Центр ведёт работу с восьми вечера до восьми утра. Посетить его можно самостоятельно или по направлению лечащего врача. Также пациентов в центр будут доставлять бригады скорой помощи.