Многодетная семья погорельцев из Уфы получила стройматериалы для нового дома

В Уфе многодетной семье погорельцев помогли стройматериалами для возведения нового дома. Сегодня волонтеры, а также представители районной администрации доставили на место пожара домокомплект. Крова над головой чета Хуснияровых, воспитывающих четверых детей, лишилась в конце ноября. Сгорело все, включая документы. Буквально сразу пострадавшие обратились за помощью к Главе республики, который распорядился оказать содействие.

На месте, где буквально вчера были обгоревшие бревна, в считанные минуты появляется основа для будущего дома. Стройматериал выделила администрация Калининского района Уфы. Ну а волонтеры вызвались помочь разгрузить машину.

Дом у семьи Хуснияровых сгорел в конце ноября. Беда произошла утром. Огонь вначале охватил баню, а затем – рядом стоящее жилище. Пламя объяло стены так быстро, что хозяйка даже не успела забрать документы и ценные вещи.

Проснулись вовремя. Муж говорит, мол, минуты – и я бы вдохнула угарного газа. Я когда проснулась, детской кроватки не было видно, все было под черным дымом. Дверь и комната у нас сгорели. Алсу Хусниярова

У погорельцев четверо детей. На момент пожара один был в детском саду, другой – в школе. Самый старший вышел из горящего дома сам, а 2-летнюю дочку вынесла на руках мама. К счастью, никто не пострадал.

Едва не стал жертвой пожара еще один член семьи – собака Линда, конура которой располагалась практически вплотную к сгоревшему дому. Вот уже 3 недели она живет практически одна. Линда настолько истосковалась по хозяевам и по людям, что во время разгрузки домокомплекта не проронила ни звука.

Спасти удалось и семейство котят, которое на время разместили в гараже. Туда же, кстати, погорельцы собрали все вещи, которые передавали неравнодушные. Большую помощь оказали волонтеры центра «Наша забота», которые также помогли расчистить площадку от сгоревшего дома.

Сообщество людей хороших, которые им помогли, позволяет сейчас перенести потерю. У них работящая семья, в принципе, они дальше справятся сами. Рустем Ахмадинуров, руководитель регионального исполкома партии «Единая Россия»

Основная проблема этих садовых товариществ, что здесь не предусмотрено отопление, не под индивидуальные жилищные строительства эти участки. И все дома, которые тут возведены, отапливаются через электрические сети. А подстанции не приспособлены под такой объем потребления. Поэтому для нас, депутатов, эта тема очень большая, потому что вокруг Уфы таких товариществ садовых очень много. Эльвира Аиткулова, заместитель председателя Государственного Собрания Республики Башкортостан