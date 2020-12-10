Многодетная семья погорельцев из Уфы получила стройматериалы для нового дома

В Уфе многодетной семье погорельцев помогли стройматериалами для возведения нового дома. Сегодня волонтеры, а также представители районной администрации доставили на место пожара домокомплект. Крова над головой чета Хуснияровых, воспитывающих четверых детей, лишилась в конце ноября. Сгорело все, включая документы. Буквально сразу пострадавшие обратились за помощью к Главе республики, который распорядился оказать содействие.
На месте, где буквально вчера были обгоревшие бревна, в считанные минуты появляется основа для будущего дома. Стройматериал выделила администрация Калининского района Уфы. Ну а волонтеры вызвались помочь разгрузить машину.
Дом у семьи Хуснияровых сгорел в конце ноября. Беда произошла утром. Огонь вначале охватил баню, а затем – рядом стоящее жилище. Пламя объяло стены так быстро, что хозяйка даже не успела забрать документы и ценные вещи.
У погорельцев четверо детей. На момент пожара один был в детском саду, другой – в школе. Самый старший вышел из горящего дома сам, а 2-летнюю дочку вынесла на руках мама. К счастью, никто не пострадал.
Едва не стал жертвой пожара еще один член семьи – собака Линда, конура которой располагалась практически вплотную к сгоревшему дому. Вот уже 3 недели она живет практически одна. Линда настолько истосковалась по хозяевам и по людям, что во время разгрузки домокомплекта не проронила ни звука.
Спасти удалось и семейство котят, которое на время разместили в гараже. Туда же, кстати, погорельцы собрали все вещи, которые передавали неравнодушные. Большую помощь оказали волонтеры центра «Наша забота», которые также помогли расчистить площадку от сгоревшего дома.
После пожара семья временно поселилась у родителей. Однако в скором времени, до Нового года, они надеются справить новоселье. Помочь со строительством должны друзья. До пожара на весну Хуснияровы уже планировали возводить себе новый дом и даже подготовили фундамент. На нем теперь и начнется стройка.