60 лет вместе: супруги из Башкирии поделились секретом семейного счастья

Семья Хасановых из Кармаскалинского района отмечает 60-ю годовщину со дня свадьбы. Чета поделились секретом семейного счастья со съемочной группой телеканала БСТ и предалась воспоминаниям.

Душа в душу уже 60 лет. Хасановы воспитали двоих сыновей – Рифхата и Рима, теперь присматривают за внуками и правнучкой. Чаепития в этой семье всегда за душевными разговорами. Так и сейчас на столе – традиционные блюда, приготовленные Разилей Хасановой. Однако этот день особенный – день воспоминаний. После чашки чая Хасановы листают семейный альбом и вспоминают самые яркие моменты совместной жизни, как много они пережили вместе.

Друг другу мы доверяли, никогда не ругались. Все вместе обсудили, вместе сделали. Разиля Хасанова

Познакомились будущие супруги в Кармаскалах. Она работала медсестрой в местной больнице, он – в колхозе. Больше года общались, а после решили пожениться.

Вся жизнь как одна красивая песня. Воспитав детей, вышли на заслуженную пенсию. Но даже тогда Хасановы не перестали вести свое небольшое хозяйство – на радость себе и детям. И все делают вместе: по словам супругов, в этом залог крепких семейных отношений.

Тяжело и работать, и детей воспитывать. По очереди присматривали. Раис и Разиля Хасановы

Поздравить чету Хасановых с бриллиантовой свадьбой пришли представители администрации и сельсовета Кармаскалинского района. С теплыми пожеланиями они вручили семейной паре благодарственное письмо от Главы республики, сервиз и другие подарки.