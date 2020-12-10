В Уфе поздравили ветеранов футбола

Сегодня во всем мире отмечают День футбола. Уже много лет в этот день в честь праздника в Уфе и других городах республики проводятся футбольные матчи самого разного уровня и масштаба. Но в этом году из-за пандемии формат мероприятий изменили.

Сегодня представители Федерации футбола республики и футбольный клуб «Уфа» поздравили своих ветеранов и тех, кто внес свой вклад в развитие этого вида спорта в республике.

Очень приятно. Мы же живые люди. Когда тебя помнят и не забывают – это выше всяких похвал. Александр Балашов, организатор детско-юношеских соревнований по футболу

Приходить к ветеранам и поздравлять их с Днем футбола. Мы хотим сделать это в течение всего декабря. И сегодня это первые три ласточки. Александр Лапин, заместитель генерального директора Федерации футбола Республики Башкортостан