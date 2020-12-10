В Уфе поздравили ветеранов футбола

Сегодня во всем мире отмечают День футбола. Уже много лет в этот день в честь праздника в Уфе и других городах республики проводятся футбольные матчи самого разного уровня и масштаба. Но в этом году из-за пандемии формат мероприятий изменили.
Сегодня представители Федерации футбола республики и футбольный клуб «Уфа» поздравили своих ветеранов и тех, кто внес свой вклад в развитие этого вида спорта в республике.
Раньше на поле они дарили точные передачи одноклубникам, а теперь принимают подарки сами. Сегодня поздравления с праздником получили судья и организатор детско-юношеских соревнований, футболисты, игравшие за уфимский клуб в семидесятых. А подробнее об этом мероприятии и его героях мы расскажем в программе «Пофутболим» 14 декабря.