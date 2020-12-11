В Уфе загорелось двухэтажное здание

Вчера, 10 декабря, в Уфе произошел серьезный пожар. Сообщение о ЧП поступило на пульт диспетчера пожарной службы в 18:05. Подробности произошедшего рассказали в пресс-службе регионального МЧС.

Возгорание произошло в двухэтажном административном здании по адресу бульвар Молодежный, 3/2. Спасатели ликвидировали горение в 18:29. По предварительным данным, причиной пожара послужило горение калорифера.

Пожарные эвакуировали из здания 14 человек, среди которых были 7 детей. К счастью, никто не пострадал. Обстоятельства произошедшего устанавливает дознаватель МЧС.