Появились подробности смертельного ДТП с грузовиком в Уфе

Вчера, 10 декабря, в Уфе произошло смертельное ДТП - опрокинулся грузовик "Шакман". Подробности произошедшего рассказали в региональной ГИБДД.
Авария произошла на улице Вокзальной. За рулем самосвала находился 56-летний водитель, который не справился с рулевым управлением. Также он совершил столкновение с припаркованными автомобилями Lada Priora, Volkswagen Polo и Daewoo Gentra.
В результате аварии водитель самосвала получил травмы, несовместимые с жизнью. Мужчина скончался на месте трагедии. По факту смертельного ДТП проводится проверка.
Фото: ГИБДД по РБ.