Жительница Уфы два раза ударила брата ножом из-за спора за телевизор

Во время ссоры мужчина скинул телевизор, схватил скалку и ударил ею родственницу по голове. Та в свою очередь достала из шкафа нож и дважды вонзила им в грудь мужчины. Он опешил, вышел на улицу и там попросил прохожих вызвать «скорую».