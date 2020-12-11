Жительница Уфы два раза ударила брата ножом из-за спора за телевизор

Жительница Уфы из-за спора за телевизор ударила ножом своего брата. Инцидент произошел в одном из домов по улице Шафиева в среду, 9 декабря.

Как сообщает КП-Уфа, подозреваемая с братом и его подругой распивали спиртные напитки, вскоре между родственниками начался скандал из-за того, что сестра из комнаты брата перенесла телевизор к себе.

Во время ссоры мужчина скинул телевизор, схватил скалку и ударил ею родственницу по голове. Та в свою очередь достала из шкафа нож и дважды вонзила им в грудь мужчины. Он опешил, вышел на улицу и там попросил прохожих вызвать «скорую».

Пострадавшего госпитализировали. Медики диагностировали повреждение межреберных артерий и левого легкого.

В отношении подозреваемой правоохранители возбудили уголовное дело. Сейчас она находится под подпиской о невыезде. Обстоятельства произошедшего выясняются.