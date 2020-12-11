В Уфе продолжаются поиски 67-летнего пенсионера

В столице Башкирии разыскивают без вести пропавшего 67-летнего Вячеслава Томиловского. Последний раз горожанина видели 30 сентября. В день исчезновения он ушел из дома, но обратно так и не вернулся.

Приметы пенсионера: среднее телосложение, карие глаза, седой, рост около 168 см. В день исчезновения он был одет в трико темного цвета, ботинки и темно-синюю куртку. Особые приметы: сильно сутулится.