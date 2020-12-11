В Башкирии произошло задымление в доме, в котором находились трое детей

Вчера, 10 декабря, в городе Давлеканово произошло задымление в жилом доме, в котором проживали 5 человек, среди которых были 3 детей. Сообщение о ЧП поступило на пульт диспетчера пожарной службы примерно в 2:00. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Госкомитета по ЧС.
Хозяйка проснулась от звука пожарного извещателя и увидела задымление в комнате. Женщина разбудила всех спящих, отключила электроэнергию и вместе с семьей покинула дом.
К счастью, никто не пострадал. Причины пожара предстоит выяснить дознавателю МЧС.
Фото: Госкомитет РБ по ЧС.