В Башкирии произошло задымление в доме, в котором находились трое детей

Вчера, 10 декабря, в городе Давлеканово произошло задымление в жилом доме, в котором проживали 5 человек, среди которых были 3 детей. Сообщение о ЧП поступило на пульт диспетчера пожарной службы примерно в 2:00. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Госкомитета по ЧС.