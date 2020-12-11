В Башкирии вырастут штрафы за незаконную уличную торговлю

За торговлю на улице придётся заплатить до 150 тысяч рублей. В Башкортостане увеличили верхний порог штрафов за незаконную продажу, а также ввели санкции за повторное нарушение.

Соответствующий закон подписал глава республики. Документ вступит в силу 18 декабря. По сравнению с первоначальной версией документа, принятой депутатами Госсобрания в июне, для юридических лиц предельный порог штрафов был увеличен, а вот для граждан, наоборот, уменьшен.