В Башкирии вырастут штрафы за незаконную уличную торговлю

За торговлю на улице придётся заплатить до 150 тысяч рублей. В Башкортостане увеличили верхний порог штрафов за незаконную продажу, а также ввели санкции за повторное нарушение.
Соответствующий закон подписал глава республики. Документ вступит в силу 18 декабря. По сравнению с первоначальной версией документа, принятой депутатами Госсобрания в июне, для юридических лиц предельный порог штрафов был увеличен, а вот для граждан, наоборот, уменьшен.
Так, за торговлю в неустановленных для этого местах физическим лицам придётся заплатить от 500 до 3 000 рублей, должностным – от 20 тысяч до 40 тысяч рублей, для юридических лиц штраф составит – от 50 тысяч до 100 тысяч рублей. За повторное административное правонарушение сумма штрафа существенно возрастет.