Рылся в карманах: в Уфе неизвестный ограбил пенсионера

В среду, 9 декабря, в Уфе неизвестный ограбил 65-летнего пенсионера. Горожанин обратился с заявлением в полицию. Подробности произошедшего рассказали корреспонденты КП-Уфа.
Пенсионер рассказал, что по пути на остановку поскользнулся и упал. Когда он пытался встать, почувствовал на себе руки, и что ему кто-то пытается его поднять. Воспользовавшись беспомощным состоянием пенсионера, злоумышленник вытащил из его кармана телефон и две банковские карты и убежал во дворы.
Приметы грабителя: худощавый, рост около 168 см, черты лица пенсионер не разглядел. В момент совершения преступления злоумышленник был одет в черную куртку и черную шапку. Обладающих какой-либо информацией просят сообщить в полицию.