Рылся в карманах: в Уфе неизвестный ограбил пенсионера

Пенсионер рассказал, что по пути на остановку поскользнулся и упал. Когда он пытался встать, почувствовал на себе руки, и что ему кто-то пытается его поднять. Воспользовавшись беспомощным состоянием пенсионера, злоумышленник вытащил из его кармана телефон и две банковские карты и убежал во дворы.