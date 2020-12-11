В Уфе проверили на безопасность ледовые городки

В Уфе прошел рейд по проверке безопасности ледовых городков. Сегодня представители различных ведомств изучили новогодние площадки в каждом районе города.

На устранение недоделок даются сутки, ведь уже в пятницу вечером городки должны быть официально открыты. Самые большие – на площади Ленина и перед «Конгресс-холлом». А вот на Советской площади открытие елки ожидается только 15 декабря.