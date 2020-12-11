В Башкирии мужчину до смерти зажало в перевернувшейся машине

Накануне, 10 декабря, в Краснокамском районе Башкирии произошла серьёзная авария. Инцидент зафиксирован на 6 км автодороги Большой Кельтей-Куяново. Подробности инцидента сообщила пресс-служба ГИБДД по РБ.

41-летний житель Нефтекамска не справился с управлением. Мужчина за рулём «Богдана» вылетел в кювет и перевернулся. Водитель получил травмы, которые оказались несовместимы с жизнью.