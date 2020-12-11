Специалист назвал самых опасных распространителей коронавирусной инфекции

Замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Александр Горелов сообщил изданию «Лента.ру», кого можно назвать самым опасным распространителем коронавирусной инфекции.

По словам эксперта, наибольшую опасность представляют носители COVID-19, которые находятся и контактируют с людьми в закрытом помещении длительное время. Обычно в таком закрытом пространстве плохо циркулирует воздух, часто нет обеззараживания. К тому же не везде соблюдается социальная дистанция.

Классический пример — общественный транспорт. Болен — останься дома. Если у человека тяжелая форма, он кашляет постоянно, то и вероятность заразиться от него возрастает. Но в закрытых помещениях при длительном контакте легко можно заразиться и от бессимптомного.

 Александр Горелов

Конечно, не стоит забывать о средствах индивидуальной защиты. Если маски будут носить и здоровые, и предполагаемые зараженные, шанс распространить вирус снижается.