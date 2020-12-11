Специалист назвал самых опасных распространителей коронавирусной инфекции

По словам эксперта, наибольшую опасность представляют носители COVID-19, которые находятся и контактируют с людьми в закрытом помещении длительное время. Обычно в таком закрытом пространстве плохо циркулирует воздух, часто нет обеззараживания. К тому же не везде соблюдается социальная дистанция.