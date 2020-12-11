В Башкирии перевернувшийся автомобиль охватило пламя: есть пострадавшие

10 декабря страшная авария произошла на 96 км автодороги Сибай-Акъяр. Именно там иномарка вылетела в кювет и загорелась. По сообщениям ГИБДД РБ, в ДТП есть пострадавшие.

Инцидент произошёл рано утром в Хайбуллинском районе. Водитель «Лэнд Ровер» не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля. Машина вылетела и кювет и тут же вспыхнула. Прибывшие пожарные оперативно потушили иномарку, но та уже полностью сгорела.

Водитель перевернувшегося авто был в срочном порядке доставлен в больницу Акъяра с ранением. Также помощь врачей понадобилась двум пассажирам машины, третий отделался лишь испугом. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит установить причины произошедшего.