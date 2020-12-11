Минздрав Башкирии раскрыл реальные данные о заболеваемости коронавирусом

Число больных covid-19 в Башкирии достигло отметки 15 859 человек. Это на 149 случаев инфицирования больше, чем было сутками ранее. Такие данные озвучил региональный Минздрав.

По данным ведомства, коронавирус за сутки унес жизни еще двоих людей. За все время пандемии жертвами болезни стали 97 пациентов. Все они имели серьезные проблемы с сердцем и легкими.