«Надо их беречь»: как соцработники Башкирии помогают пожилым во время пандемии

В Мечетлинском районе более трех тысяч пожилых людей находятся на самоизоляции. Социальные работники оказывают помощь всем, кто к ним обращается. В короткие сроки доставляют продукты, лекарства и товары первой необходимости. Раздачей занимаются не только работники центров помощи, но и волонтеры.

Это не просто вежливость, а искреннее проявление заботы. Оказать помощь просто, главное – решиться. Именно с таким девизом Загир Зайнетдинов исполняет свой человеческий долг.

Я очень рад, что есть такие проекты, можно как волонтер участвовать и помогать пожилым людям. И хотел бы обратиться ко всем людям нашей республики, хочу попросить, чтобы старались все поменьше контактировать с нашими бабушками и дедушками, это может быть опасно для здоровья. Надо их беречь. Загир Зайнетдинов, музыкант, медиаволонтер

Все волонтерские обходы осуществляются в помощь центру социального обслуживания населения «Социум». Организация начала свою работу еще в 2017 году. Под опекой центра сейчас находятся 486 человек, среди них инвалиды, участники Великой Отечественной и ветераны труда. Никто из нуждающихся не обделен вниманием. Соцработники идут на помощь по первому зову. Они обслуживают 35 деревень Мечетлинского района и 17 – в Аскинском.

Я из деревни приехала за лекарствами, за продуктами, коммунальные услуги платить. Приходиться самой все делать, их обслуживать, потому что бабушки и дедушки старые уже. Всего 18 человек обслуживать. Даниса Ямалетдинова, социальный работник

По просьбам жителей работники приносят им товары первой необходимости, продукты, лекарства. Могут помочь вынести мусор и поухаживать. Особенную, сложную работу делают сельские социальные работники.

Они воду доставляют, и в приусадебном участке много работают и зимой, и летом. Много работают. Гульназ Миндияровна, заведующая отделением социальной помощи на дому Центра социального обслуживания «Социум»

Соцработники совместно с волонтерами призывают всех пожилых жителей Мечетлинского и Аскинского района сохранять режим самоизоляции, стараться не выходить из дома и держать общение с людьми дистанционно, ведь любой контакт с может быть опасен для здоровья. Всем необходимым нуждающиеся будут обеспечены, им нужно только позвонить по следующим номерам:

Аскинский район: 8-(347)-71-217-65 – колл-центр; 8-(347)-71-220-43 – отделение социальной помощи на дому АНО ЦСОН «Социум».

Мечетлинский район: 8-(962)-538-08-77 – колл-центр; 8-(347)-70-202-95 – отделение социальной помощи на дому АНО ЦСОН «Социум».