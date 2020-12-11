«Надо их беречь»: как соцработники Башкирии помогают пожилым во время пандемии

В Мечетлинском районе более трех тысяч пожилых людей находятся на самоизоляции. Социальные работники оказывают помощь всем, кто к ним обращается. В короткие сроки доставляют продукты, лекарства и товары первой необходимости. Раздачей занимаются не только работники центров помощи, но и волонтеры.
Это не просто вежливость, а искреннее проявление заботы. Оказать помощь просто, главное – решиться. Именно с таким девизом Загир Зайнетдинов исполняет свой человеческий долг.
Все волонтерские обходы осуществляются в помощь центру социального обслуживания населения «Социум». Организация начала свою работу еще в 2017 году. Под опекой центра сейчас находятся 486 человек, среди них инвалиды, участники Великой Отечественной и ветераны труда. Никто из нуждающихся не обделен вниманием. Соцработники идут на помощь по первому зову. Они обслуживают 35 деревень Мечетлинского района и 17 – в Аскинском.
По просьбам жителей работники приносят им товары первой необходимости, продукты, лекарства. Могут помочь вынести мусор и поухаживать. Особенную, сложную работу делают сельские социальные работники.
Соцработники совместно с волонтерами призывают всех пожилых жителей Мечетлинского и Аскинского района сохранять режим самоизоляции, стараться не выходить из дома и держать общение с людьми дистанционно, ведь любой контакт с может быть опасен для здоровья. Всем необходимым нуждающиеся будут обеспечены, им нужно только позвонить по следующим номерам:
Аскинский район: 8-(347)-71-217-65 – колл-центр; 8-(347)-71-220-43 – отделение социальной помощи на дому АНО ЦСОН «Социум».
Мечетлинский район: 8-(962)-538-08-77 – колл-центр; 8-(347)-70-202-95 – отделение социальной помощи на дому АНО ЦСОН «Социум».
В преддверии праздников нужно не забывать об опасностях коронавируса и по возможности соблюдать режим. А помощь сама придет в ваш дом – нужно только попросить.