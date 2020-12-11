Глава Госкомитета Башкирии по ЧС экстренно обратился к жителям республики

Глава Госкомитета РБ по ЧС Фарит Гумеров выступил с серьёзным обращением ко всем жителям республики. Руководитель ведомства отметил, что за неполный декабрь 2020 года в пожарах погибли 24 человека. Данный показатель в три раза превышает смертность за тот же период прошлого года.
Основными причинами возгорания становятся неосторожное обращение с огнем при курении, неисправность оборудования и несоблюдение требований безопасности при печном отоплении. Так, из-за курения в помещении предварительно скончались 12 человек. Зачастую в пожарах гибнут целыми семьями.