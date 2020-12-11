В России вновь выявили 28,5 тысяч зараженных коронавирусом

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией озвучил новые данные по заболевшим в России. Актуальная информация была опубликована на сайте стопкоронавирус.рф.
За последние сутки в России зарегистрировали 28 585 человек с коронавирусом. Общее количество заболевших достигло 2 597 711 человек за всё время пандемии. При этом одновременно болеют 491 978 пациентов.
С выздоровлением было выписано 26 171 человек (за всё время – 2 059 840). Смертью закончилось ещё 613 случаев заболевания. Это показатель является самым большим за всё время пандемии COVID-19. Общее количество смертей достигло 45 893.