В России вновь выявили 28,5 тысяч зараженных коронавирусом

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией озвучил новые данные по заболевшим в России. Актуальная информация была опубликована на сайте стопкоронавирус.рф.

За последние сутки в России зарегистрировали 28 585 человек с коронавирусом. Общее количество заболевших достигло 2 597 711 человек за всё время пандемии. При этом одновременно болеют 491 978 пациентов.