В Минобразования Башкирии прокомментировали фото детей, якобы обучающихся в коровнике

В телеграмм-каналах и в некоторых уфимских СМИ появилась фотография школьников, у которых уроки якобы проходят в коровнике. По сообщениям журналистов, на кадрах были запечатлены ученики села Новомусино Куюргазинскогой района.
На фото дети в целлофановых плащах позируют с учебникам с разведенным рядом костром. В региональном министерстве образования прокомментировали данные изображения. В ведомстве заявили, что все фото - это фейк.
Министерство образования РБ направило в Роскомнадзор требование о блокировке ресурсов, содержащих фейковую информацию, а также готовит судебные иски к СМИ, перепечатавшим недостоверную информацию.
Авторы телеграм каналов, где размещён фейк, устанавливаются. В ноябре текущего года в течение нескольких часов специальными подразделениями силовых органов была установлена личность автора анонимного телеграм канала, разместившего фейк об уфимском морге. Им оказался 45-летний уроженец Башкирии Руслан Акчулпанов.