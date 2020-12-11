В Минобразования Башкирии прокомментировали фото детей, якобы обучающихся в коровнике

«В этой школе учёба была в обычной традиционной форме, как по всем школам, нет технической возможности обучаться дистанционно. По словам родителей детей, они сделали постановочные фото, специально, чтобы привлечь внимание к деревне»

Айбулат Хажин, министр образования РБ