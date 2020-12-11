Спасатели Башкирии предупреждают об опасном природном явлении

Сотрудники МЧС Башкирии предупреждают об опасном природном явлении. На республику надвигаются неблагоприятные природные условия. Поэтому в Башкирии объявлено штормовое предупреждение.

Завтра, 12 декабря, на дорогах республики прогнозируется сильный туман. Радиус видимости окажется меньше 500 метров. Особое внимание стоит уделить автовладельцам, так как плохая видимость может спровоцировать дорожно-транспортные происшествия.