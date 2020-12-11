В Уфе в квартире пятиэтажки найдено тело 8-месячного малыша

В квартире многоэтажного дома было найдено тело 8-месячного малыша. Бездыханного ребёнка заметили его родители глубокой ночью 9 декабря. Подробности инцидента сообщили корреспонденты «КП-Уфа».
Обеспокоенные родители сразу вызвали скорую помощь. Однако медикам оставалось только констатировать смерть малыша. На место инцидента приехала полиция и следственно-оперативная группа.
На теле малыша не обнаружили телесных повреждений. Скорее всего, смерть ребёнка наступила из-за несчастного случая или болезни. Точную причину скоропостижной смерти можно будет назвать после судебно-медицинской экспертизы.