В Башкирии оппозиционеры по ошибке отменили льготы для жителей домов без счетчиков тепла

В Башкирии более десяти тысяч людей могут получить в следующем году завышенные коммунальные счета. Цены в платежках могут вырасти на 40-70%. Это произошло из-за ошибки оппозиционеров, передает ИА "Башинформ".

По данным издания, активисты, именующие себя участниками движения “СтопБашРТС”, опротестовали постановление правительства республики от 28 сентября 2018 года №479, направленное на смягчение последствий от перехода на оплату за отопление с 12-месячного на 8-месячный режим (когда отопление фактически в дома подаётся).

Таким образом, десятки тысяч семей с января 2021 года могут получить платёжки за отопление с существенным увеличением суммы. Нормативы в том постановлении, взамен которого принималось опротестованное активистами, и которое теперь остается единственным действующим – значительно выше.

В министерстве ЖКХ Башкирии подтвердили, что только в Уфе под повышение тарифов от отмены постановления правительства Башкирии 2018 года попадут более 1300 домов.

По разным категориям домов сумма платежей вырастет на 40-70%. Это касается малоэтажных домов без общедомового прибора учета тепловой энергии. Действительно, в 2018 году, чтобы не допустить социальной напряженности и смягчить и без того тяжелое положение малообеспеченных слоев населения, было принято решение, несмотря на наличие формальных с юридической точки зрения нарушений, подписать в интересах жителей постановление №479, поскольку в ином случае мы получили бы резкий скачок размера оплаты за тепло при переходе на схему оплаты по факту. Теперь, при наличии заявителя, Прокуратура обязана была принять решение об отмене постановления. Что и сделано. Мы сознательно оттягивали данный момент, чтобы соблюсти все необходимые регламентные процедуры и установить лояльные нормативы, которые бы были комфортны для жителей.

Борис Беляев, вице-премьер правительства РБ

Министр удивился тому, что с протестом на ограничивающий ресурсников и защищающий людей документ выступили не ресурсники, а активисты, называющие себя защитниками интересов граждан.

Хочется верить, что делали они это не по какому-то злому умыслу или в чьих-то корыстных интересах, но сейчас мы вынуждены констатировать факт законного вступления в силу с начала 2021 года постановления Госкомитета по тарифам РБ от 29 сентября 2016 года №122, существенно повышающего стоимость услуг. Мы на уровне правительства в настоящее время стараемся изыскать возможности каким-либо образом стабилизировать ситуацию, но учитывая очень сжатые сроки до вступления в силу новых нормативов и действующие противоэпидемиологические ограничения, задача выглядит трудно выполнимой.

Борис Беляев, вице-премьер правительства РБ

В ООО "БашРТС" также прокомментировали ситуацию с изменением нормативов начисления:

«В 2018 году, когда обсуждалось принятие направленного на смягчение последствий от перехода на оплату за отопление с 12-месячного на 8-месячный режим постановления №479 мы в ООО "БашРТС" рассчитали, что оно приведет к потерям выручки для компании на уровне 160 млн рублей ежегодно. Но правительство настояло на таком шаге, ввиду того, что это нужно для социальной поддержки семей, в том числе, социально незащищённых. Мы на это пошли понимая, что людям сложно будет осиливать более крупные суммы. По сути, отмененное действиями активистов постановление правительства, было золотой серединой, позволявшей избежать резкого роста платежей потребителей и сохранить надёжность теплоснабжения в условиях высокого износа инфраструктуры. Сейчас, когда активисты добились отмены, по сути, социального постановления правительства, мы по закону, вынуждены работать в рамках другого постановления, предусматривающего более высокие нормативы»

Ирина Попова, директор филиала «Теплосбыт»

Стоит отметить, что в основном сложившаяся ситуация касается жителей двухэтажных и одноэтажных домов, не имеющих общедомового прибора учета тепловой энергии.

Фото: bk55.ru