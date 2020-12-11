В Башкирии оппозиционеры по ошибке отменили льготы для жителей домов без счетчиков тепла

«В 2018 году, когда обсуждалось принятие направленного на смягчение последствий от перехода на оплату за отопление с 12-месячного на 8-месячный режим постановления №479 мы в ООО "БашРТС" рассчитали, что оно приведет к потерям выручки для компании на уровне 160 млн рублей ежегодно. Но правительство настояло на таком шаге, ввиду того, что это нужно для социальной поддержки семей, в том числе, социально незащищённых. Мы на это пошли понимая, что людям сложно будет осиливать более крупные суммы. По сути, отмененное действиями активистов постановление правительства, было золотой серединой, позволявшей избежать резкого роста платежей потребителей и сохранить надёжность теплоснабжения в условиях высокого износа инфраструктуры. Сейчас, когда активисты добились отмены, по сути, социального постановления правительства, мы по закону, вынуждены работать в рамках другого постановления, предусматривающего более высокие нормативы»

Ирина Попова, директор филиала «Теплосбыт»

