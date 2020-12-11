В Башкирии оппозиционеры по ошибке отменили льготы для жителей домов без счетчиков тепла

В Башкирии более десяти тысяч людей могут получить в следующем году завышенные коммунальные счета. Цены в платежках могут вырасти на 40-70%. Это произошло из-за ошибки оппозиционеров, передает ИА "Башинформ".
По данным издания, активисты, именующие себя участниками движения “СтопБашРТС”, опротестовали постановление правительства республики от 28 сентября 2018 года №479, направленное на смягчение последствий от перехода на оплату за отопление с 12-месячного на 8-месячный режим (когда отопление фактически в дома подаётся).
Таким образом, десятки тысяч семей с января 2021 года могут получить платёжки за отопление с существенным увеличением суммы. Нормативы в том постановлении, взамен которого принималось опротестованное активистами, и которое теперь остается единственным действующим – значительно выше.
В министерстве ЖКХ Башкирии подтвердили, что только в Уфе под повышение тарифов от отмены постановления правительства Башкирии 2018 года попадут более 1300 домов.
Министр удивился тому, что с протестом на ограничивающий ресурсников и защищающий людей документ выступили не ресурсники, а активисты, называющие себя защитниками интересов граждан.
В ООО "БашРТС" также прокомментировали ситуацию с изменением нормативов начисления:
Стоит отметить, что в основном сложившаяся ситуация касается жителей двухэтажных и одноэтажных домов, не имеющих общедомового прибора учета тепловой энергии.
Фото: bk55.ru