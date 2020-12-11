В Башкирии жители села жалуются на отсутствие воды

Сухие краны. В редакцию телеканала БСТ обратились жители села Первушино Кушнаренковского района. В насаленном пункте, где проживает более 500 человек, нет воды. По их словам, за живительной влагой порой приходится ездить в соседнюю деревню. Ситуация стала особенно острой в последний год.
В колодце возле дома пусто. Поэтому Светлана Крупник с баллонами отправляется на уличную колонку. Водопровод вдоль улицы есть. Но вот из крана вода никак не хочет течь. Приходится идти на другую колонку в начало деревни.
Нехватка воды, по словам сельчан, проблема давняя. Но в последний год стала особенно острой.
Жители Первушино говорят, что в этом году скинулись и пробурили скважину рядом с родником, который питает водопровод, чтобы увеличить напор. Купили и насос, но вот проблема – для его работы нужно электричество. А этим уже должны заниматься муниципальные власти.
В администрации района ответили, что направили соответствующую заявку в ресурсоснабжающую организацию и уверены в скором решении вопроса.
А до этого момента первушинцам, видимо, придется и дальше ходить от колонки к колонке в поисках воды. Сельчане говорят, что отсутствие у них фельдшера, разрушенный сельский клуб и почта, работающая полдня в неделю – проблемы с которыми трудно, но еще как-то можно жить. Однако если не будет воды, придется уже выживать.