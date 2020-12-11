В Башкирии жители села жалуются на отсутствие воды

Сухие краны. В редакцию телеканала БСТ обратились жители села Первушино Кушнаренковского района. В насаленном пункте, где проживает более 500 человек, нет воды. По их словам, за живительной влагой порой приходится ездить в соседнюю деревню. Ситуация стала особенно острой в последний год.

В колодце возле дома пусто. Поэтому Светлана Крупник с баллонами отправляется на уличную колонку. Водопровод вдоль улицы есть. Но вот из крана вода никак не хочет течь. Приходится идти на другую колонку в начало деревни.

Ждем, когда в выходные приедут дети и едут в соседнюю деревню за 3 км. Там есть вода. Светлана Крупник, жительница с. Первушино

Нехватка воды, по словам сельчан, проблема давняя. Но в последний год стала особенно острой.

Она вообще не течет! Труба широкая, как я понимаю, напора нет, она просто течет туда, где низкие колонки в низких местах. Улица Школьная от горы начинается. Там напора нет, ничего нет. Тамара Широкова, жительница с. Первушино

В январе был общий сход граждан, приезжал глава района. Он нам лично пообещал, что с апреля начнут емонтировать. Сейчас середина декабря. Мы так и сидим без воды. Светлана Крупник, жительница с. Первушино

Жители Первушино говорят, что в этом году скинулись и пробурили скважину рядом с родником, который питает водопровод, чтобы увеличить напор. Купили и насос, но вот проблема – для его работы нужно электричество. А этим уже должны заниматься муниципальные власти.

Мы обратились. Они обещают, но не сегодня-завтра. А населению уже сегодня вода нужна. Линии электропередач нужно тянуть протяженностью 475 метров. Это должны делать Кушнаренковские РЭС и «Башкирэнерго». Рашит Галиев, глава Старокамышлинского сельсовета

В администрации района ответили, что направили соответствующую заявку в ресурсоснабжающую организацию и уверены в скором решении вопроса.

По срокам регламент у энергетиков свой. Но мы рассчитываем, что в первом квартале 2021 года эти все работы будут проделаны. Все-таки протяженность небольшая. Мы уже с ними предварительно разговоры вели, что это работа не такая трудная. Тагир Иргалиев, заместитель главы администрации Кушнаренковского района по строительству и ЖКХ