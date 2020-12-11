Аграрии Башкирии начали готовиться к посевной кампании 2021 года

Готовь сани летом, а телегу зимой. Это поговорка наилучшим образом подходит для аграриев. Не успел завершиться этот год, а сельчане уже начали подготовку к весенне-полевым работам 2021-го. В первую очередь речь идет о ремонте и восстановлении сельхозтехники к предстоящему сезону.

Он был практически на последнем издыхании и напоминал больше груду железа. Старенький МТЗ 80 привезли в Чишминский филиал «Башсельхозтехники» для восстановления. И сейчас трактор выглядит практически как новый.

Мы капитально отремонтировали задний мост, коробку передач, промежуточную опору и потом двигатель, ставим новую кабину. Капитально ремонтируем все узлы и агрегаты Адгам Гилязов, техник ремонтного цеха

Приехал сюда с маркировкой МТЗ-80, а уедет, получив усовершенствованную модификацию – 82.1. Модернизацией тракторов «Беларусь» в этом цехе занимаются не первый год. Для аграриев это возможность вместо покупки новой восстановить старую технику. Естественно, за меньшие деньги, при этом получив неплохую субсидию от государства.

Все работы на данном участке сертифицированы и подлежат субсидированию из бюджета республики. Размеры субсидирования составляют 50 процентов для сельхозтоваропроизводителей республики и 60 процентов для районов Зауралья. Ильмир Мансуров, главный технолог ГУСП «Башсельхозтехника»