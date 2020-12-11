Аграрии Башкирии начали готовиться к посевной кампании 2021 года

Готовь сани летом, а телегу зимой. Это поговорка наилучшим образом подходит для аграриев. Не успел завершиться этот год, а сельчане уже начали подготовку к весенне-полевым работам 2021-го. В первую очередь речь идет о ремонте и восстановлении сельхозтехники к предстоящему сезону.
Он был практически на последнем издыхании и напоминал больше груду железа. Старенький МТЗ 80 привезли в Чишминский филиал «Башсельхозтехники» для восстановления. И сейчас трактор выглядит практически как новый.
Приехал сюда с маркировкой МТЗ-80, а уедет, получив усовершенствованную модификацию – 82.1. Модернизацией тракторов «Беларусь» в этом цехе занимаются не первый год. Для аграриев это возможность вместо покупки новой восстановить старую технику. Естественно, за меньшие деньги, при этом получив неплохую субсидию от государства.
Не только модернизация тракторов «Беларусь», но и таких тяжеловесов как «Кировец» и Т-150 – это одно из основных направлений деятельности Чишминского филиала. Также здесь производят капитальный ремонт узлов и агрегатов, восстанавливают двигатели, коробки передач. Основной заказчик работ – аграрии, то есть фермеры и крупные сельхозпредприятия республики. Сразу же с окончанием полевых работ они начинают готовить технику уже к следующему сезону. Чтобы задолго до старта посевной все сельхозмашины находились в исправном состоянии.