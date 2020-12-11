Радий Хабиров рассказал о том, что вспоминает «как страшный сон»

В Башкирии была завершена реконструкция железнодорожного вокзала. На полное обновление помещения потребовалось 7 лет. Радий Хабиров поделился своими чувствами о новом вокзале.

Глава Башкирии отметил, что в студенческие годы ему часто приходилось пользоваться железнодорожным транспортом. И всегда поездки на пригородных электричках вызывали дискомфорт.

Как страшный сон вспоминаю, как студентом ездил на пригородных электричках в гости к родным или в Москву через уфимский вокзал. Это действительно было ужасное зрелище. Темные, замызганные залы, неприятные запахи, асоциальные личности, жуткие тоннели…

Радий Хабиров 

К счастью, сейчас ситуация полностью изменилась. Теперь на вокзале современные залы, удобные кресла и система ожидания. Были разделены потоки пассажиров, устранены очереди. Также организовали схему движения общественного транспорта, а сейчас решается проблемы с парковками. Тоннель планируется продлить до четвёртой платформы, рядом возвести гостиницу и благоустроить привокзальную площадь.

Хочу сказать огромное спасибо руководству РЖД, которое относится с понимаем к особенностям региона, откликается на современные запросы и идет навстречу нашим предложениям. Сегодня обсудили закупку новых составов, где люди ездили бы с удовольствием в комфортных условиях. Важно, что в новых составах - удобные ступени, по которым смогут подниматься и пожилые, и люди с ограниченными возможностями здоровья, и мамочки с колясками. В самих таких вагонах расстояние между креслами шире, удобно ходить. Также коллеги презентовали проект экспресса от Кумертау до Уфы, через Мелеуз и Салават. В планах - сократить время в пути в два раза и сделать так, чтобы в вагонах было уютно, безопасно и приятно ездить. Работаем и над логистикой общественного транспорта на транспортно-пересадочных узлах, чтобы из поезда сразу можно было пересаживаться в автобус. Уже в следующем году начнем этот проект реализовывать.

Радий Хабиров 