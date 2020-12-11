Радий Хабиров рассказал о том, что вспоминает «как страшный сон»

В Башкирии была завершена реконструкция железнодорожного вокзала. На полное обновление помещения потребовалось 7 лет. Радий Хабиров поделился своими чувствами о новом вокзале.
Глава Башкирии отметил, что в студенческие годы ему часто приходилось пользоваться железнодорожным транспортом. И всегда поездки на пригородных электричках вызывали дискомфорт.
К счастью, сейчас ситуация полностью изменилась. Теперь на вокзале современные залы, удобные кресла и система ожидания. Были разделены потоки пассажиров, устранены очереди. Также организовали схему движения общественного транспорта, а сейчас решается проблемы с парковками. Тоннель планируется продлить до четвёртой платформы, рядом возвести гостиницу и благоустроить привокзальную площадь.