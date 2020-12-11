Радий Хабиров рассказал о том, что вспоминает «как страшный сон»

Хочу сказать огромное спасибо руководству РЖД, которое относится с понимаем к особенностям региона, откликается на современные запросы и идет навстречу нашим предложениям. Сегодня обсудили закупку новых составов, где люди ездили бы с удовольствием в комфортных условиях. Важно, что в новых составах - удобные ступени, по которым смогут подниматься и пожилые, и люди с ограниченными возможностями здоровья, и мамочки с колясками. В самих таких вагонах расстояние между креслами шире, удобно ходить. Также коллеги презентовали проект экспресса от Кумертау до Уфы, через Мелеуз и Салават. В планах - сократить время в пути в два раза и сделать так, чтобы в вагонах было уютно, безопасно и приятно ездить. Работаем и над логистикой общественного транспорта на транспортно-пересадочных узлах, чтобы из поезда сразу можно было пересаживаться в автобус. Уже в следующем году начнем этот проект реализовывать.

Радий Хабиров